İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da geniş çaplı baskınlar düzenledi İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde, aralarında eski esirlerin de bulunduğu çok sayıda Filistinliyi hedef alan geniş çaplı baskınlar başlattı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, El Halil kentinin Beni Naim beldesine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin onlarca Filistinliyi sahada sorguya çektiği görüldü.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail güçleri Nablus, Cenin ve El Halil’deki çeşitli şehir ve kasabalara baskın düzenledi; çok sayıda eve girerek arama yaptı ve evlerdeki eşyaları tahrip etti.

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentinde İsrail güçleri, kentteki mahalle ve köylere baskın düzenleyerek evlerde arama yaptıktan sonra 3 kişiyi alıkoydu.

Güneydeki El Halil kentinde ise İsrail askerleri, Dura beldesine düzenlediği baskında, aralarında eski bir esirin de bulunduğu 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentinde ise İsrail güçleri, bir eve düzenlediği baskının ardından genç bir Filistinliyi alıkoydu.

Filistin Esirler Medya Ofisi de yaptığı açıklamada, Filistinlileri ve serbest bırakılan esirleri hedef alan günlük gözaltı kampanyaları ile baskınlar sırasında yaşanan kötü muamele ve tahribatın, İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik artan baskı ve toplu cezalandırma politikasının göstergesi olduğunu belirtti.

Filistin resmi verilerine göre, Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik savaşın başlamasından bu yana Batı Şeria’daki baskınlar, saldırılar ve kısıtlamalarda ciddi artış yaşanıyor.

Aynı verilere göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria’daki saldırılarında bugüne kadar 1162 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 12 bin 245 kişi yaralandı ve 23 bin kişi gözaltına alındı.