Yat turizminde sezon hareketliliğinin Kurban Bayramı ile hız kazanması bekleniyor Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı Karagöz, Türkiye'nin turizminde yat turizminin önemine işaret ederek, "Kurban Bayramı tatili sezona girişte yat turizminde hareketlenmeyi sağlayacaktır." dedi.

Türkiye'de yaz sezonunun yaklaşması ve Kurban Bayramı tatiliyle birlikte yat turizminde hareketlilik arttı.

Son yıllarda değişen tatil anlayışıyla kalabalık oteller yerine daha izole ve kişiselleştirilmiş tatil seçeneklerine yönelen tüketicilerin yat ve tekne kiralamaya ilgisi artıyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında günlük ve haftalık tekne kiralamalarına yönelik rezervasyonların hız kazandığı belirtiliyor.

Yat turizmine yönelik ilginin artmasında denizle iç içe, daha özgür ve kişiye özel tatil deneyimi arayışı etkili olurken, sezon boyunca mavi tur ve günübirlik tekne turlarına talebin güçlü seyredeceği öngörülüyor.

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yat turizmini Kurban Bayramı'nda ya da Ramazan Bayramı'nda veya herhangi bir özel günde gösterilen ilgiyle ölçmenin yanlış olduğunu ifade ederek, yat turizmi sezonunun mayısta başladığını, kasımda bittiğini söyledi.

Bu dönem içerisinde yat turizminin Türkiye'nin turizm gelirine ne kadar katkı yaptığının asıl parametre olduğuna işaret eden Karagöz, "Kurban Bayramı tatili sezona girişte yat turizminde hareketlenmeyi sağlayacaktır. Özellikle salgın döneminden sonra insanlar denizde başka bir yaşam olduğunu, denizde yaşanılması gerektiğini gördü. Denizi öğrendi, denizde küçük sayılarda, küçük boyda birçok sayıda tekne alındı. Tekne sahipleri değişti, denizde yaşamaya başladılar." diye konuştu.

Karagöz, asıl meselenin tekneyi barındırmak olduğunu belirterek, Avrupa standartlarına göre Türkiye'nin bağlama kapasitesinin yeterli olmadığını dile getirdi.

Tatillerini yat kiralayarak yapmak isteyen vatandaşlara "sahte internet sitesi ve ilan" uyarısı

Yusuf Ziya Karagöz, tatillerini yat kiralayarak yapmak isteyen vatandaşlara sivil toplum kuruluşlarından yardım almaları tavsiyesinde bulundu.

Karagöz, Türkiye'de bu konuda çok güçlü sivil toplum kuruluşları olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Deniz işinde mutlaka referans alabilecekleri bir kişiden bunu devam ettirsinler. İnternette yapay zekayla öyle siteler, ilanlar var ki yani insan hemen 'tamam, hadi atlayalım gidelim' diyor. Çok cazip gösteriyorlar, fiyatları çok düşük gösteriyorlar. Hiç ummadığın o şeyi kabul görür bir vaziyete getiriyorlar, insanları tuzağa düşürüyorlar. Yat kiralamak isteyen insanların özellikle kabul görmüş sivil toplum kuruluşları üzerinden hareket etmeleri, onlardan bilgi almaları, yardım ve destek almalarını tavsiye ediyorum."

Türkiye'de her tür tatil anlayışına uygun çok fazla destinasyonun bulunduğunu vurgulayan Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orhaniye, Datça'dan Bozburun'a tüm o bölge kabul görür. Fethiye-Göcek-Marmaris burası başka bir destinasyon. Biraz daha böyle tarih ve macera arayanlar için Kaş, Kalkan tarafı çok enteresan. Bizim ülkemizin her yeri aslında çok güzel. Bütün mesele şu, doğru tekneye, doğru kaptana, doğru ekibe denk gelmek lazım. Onun için de tatilcilerin özen göstermeleri, dikkat etmeleri lazım. Çünkü huzur bulacağım diye tatile giderken huzurunuzdan ve paranızdan olmamanız için başta bunun tedbirini almanız lazım, dikkat etmeniz lazım."

Karagöz, Türkiye'nin turizm gelirinin 65 milyar dolardan fazla olduğunu anımsatarak, bunun içinde yat ve tekne turizminin payının oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Yat turizminin çok ciddi bir sektör olduğuna dikkati çeken Karagöz, bu sektöre gerekli önemin gösterilmesi ve sektörün mutlaka bir programının olması gerektiğini sözlerine ekledi.