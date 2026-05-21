8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da başladı

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında bu yıl 21-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin açılışı, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kurulan Han Çadırı önünde öğrencilerin Gülbank geleneği eşliğinde gerçekleştirdiği gösteriyle yapıldı. Ardından İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu mehteran ekibi sahne aldı.

Açılışta konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, festival boyunca kültürel zenginliklerin hep birlikte yaşanacağını söyledi.

Ziyaretçileri selamlayan Erdoğan, festival boyunca güreşler ve atlı sporlar başta olmak üzere çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Festival kapsamında yapılacak etkinliklerde çocukların ve ailelerin geleneksel kültürle buluşacağını ifade eden Erdoğan, "Bu yıl yine burada 4 gün boyunca kültürümüzün zenginliklerini hep birlikte yaşayacağız. Çocuklarımızla, büyüklerimizle ailece bir arada geleneğin kokusunu, havasını soluyacağız ve dünyanın dört bir yanından gelen misafir sanatçıları, sporcuları, kültür insanlarını hep birlikte burada ağırlayacağız. Bugün buraya gelen çocuklar kültürel zenginliğin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar anlamlı olduğunu yaşayacaklar, hissedecekler." dedi.

İstanbul'un uluslararası önemine dikkati çeken Erdoğan, konuşmaların ardından çocuklarla birlikte kurdele keserek festivalin açılışı yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Festivale gelirken çocukları, gençleri görünce çok mutlu olduk

"Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival"in açılış gününde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin spora yaptığı yatırımlara dikkati çeken Bakan Bak, "Festivale gelirken çocukları, gençleri görünce çok mutlu olduk. Kültürümüzün taşındığı, heyecanın bir araya geldiği, gençlerimizin köklerini öğrendiği bu festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Misafir bakanlara, misafir sporculara, misafir hocalara tekrar İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Emeği geçen bakanlıklara teşekkür ediyorum. Türk sporunda önemli şampiyonluklar kazanmış sporcular var, onlara Türkiye'ye kazandırdıkları başarılar nedeniyle teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Birçok uluslararası turnuvanın Türkiye'de yapıldığını vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sporun içinden gelmesi, gençlere değer vermesi sayesinde sporda büyüyen bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yapılan spor tesisi hamlesi modern stadyumlar, modern yüzme havuzları her şeyiyle spor ülkesi Türkiye var. Bu nedenle tüm misafirlerimize Türkiye'ye İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. Tüm kültürler burada, mutfaklar burada. Dünya burada, hoş geldiniz sefalar getirdiniz."