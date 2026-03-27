Dolar
44.46
Euro
51.18
Altın
4,494.41
ETH/USDT
1,989.80
BTC/USDT
66,164.00
BIST 100
12,698.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray'a verilen 1 milyon 412 bin liralık para cezasını onadı.

Bozhan Memiş  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezasını onadı

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, sarı-kırmızılı kulübe çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle verilen 1 milyon 120 bin lira, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle verilen 220 bin lira ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle verilen 72 bin liralık cezaları oy birliğiyle onadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Beşiktaş idarecisi Serkan Reçber'e verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 300 bin lira para cezasının yanı sıra ikas Eyüpspor antrenörü Umut Eskiköy'e verilen 2 resmi maçtan men ve 53 bin 500 liralık para cezalarını da oy birliğiyle onadı.

Kurul, Natura Dünyası Gençlerbirliği futbolcusu Sekou Koita'ya verilen 2 resmi maçtan men ve 53 bin 500 lira para cezasında ise indirim yaparak 1 resmi müsabakadan men ve 40 bin lira para cezası şeklinde değiştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet