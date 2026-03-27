İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından kapalı tutulması başkentte protesto edildi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) mensubu sivil toplum kuruluşları, Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından kapalı tutulmasını protesto etti.

Fırat Taşdemir  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Fotoğraf: Akın Çeliktaş/AA

Ankara

Akşam namazı sonrası Kocatepe Camisi'nin avlusunda toplanan binlerce kişi, buradan sloganlar ve tekbirler eşliğinde Sıhhiye Meydanı'na yürüyüş yaptı.

ANFİDAP Sözcüsü Özkan Ünal, basın açıklamasında, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın 60 yıldan bu yana ilk defa ramazan ve bayramda kapalı olduğunu söyledi.

İsrail'in, Mescid-i Aksa'yı işgal edip yok etmek istediğini belirten Ünal, "Uzun yıllardır Mescid-i Aksa'nın altında tüneller kazarak yürüttükleri sinsi planları artık yeryüzünde uygulamak istiyorlar." dedi.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın yeniden özgür olacağına inandıklarını ifade eden Ünal, "Aksa Tufanı, adını Mescid-i Aksa'dan alan kutlu bir direniş hamlesiydi. Gazze'nin 70 bin şehidi, Mescid-i Aksa için can verdi. Siyonistler, Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmak için soykırım yapıyor. Bütün kavga Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerinden yürüyor. Şimdi bize düşen, şehitlerin emaneti Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaktır." diye konuştu.

İsrail'in, Orta Doğu'daki saldırılarının Filistin'de yaşananlardan bağımsız olmadığını dile getiren Ünal, "Gazze unutulsun, Mescid-i Aksa kimsenin aklına gelmesin istiyorlar. Müslümanlar bölgemizde yakılan fitne ateşinden uzak durmalıdır. İslam ülkeleri tek yumruk olup Siyonizme karşı olmalıdır. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız." açıklamasını yaptı.

Filistin ve Mescid-i Aksa için yapılan duanın ardından eylem sona erdi.

