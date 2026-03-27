İletişim Başkanlığı ile Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı arasında mutabakat zaptı imzalandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Kalkınma Ajansı arasında, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026 kapsamında mutabakat zaptı imzalandı.

Büşra Alakoyun  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık tarafından bu yıl İstanbul'da 5'incisi düzenlenen STRATCOM Zirvesi kapsamında, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Kalkınma Ajansı Arasında Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu Kapsamında Ortak Çalışma Komisyonu ve Komitelerinin Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ile Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmed İsmayilov tarafından imzalandı.

Mutabakat zaptı, dijital ve sosyal medya, görsel-işitsel medya, stratejik iletişim ve kriz yönetimi alanlarında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesini öngörüyor.

Mutabakat zaptı ile taraflar, Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu bünyesinde ortak çalışma komisyonu ve daimi komitelerin kurulmasında mutabık kaldı.

Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu, 10 Aralık 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti sırasında imzalanan "Türkiye ile Azerbaycan Arasında Medya Alanında Stratejik İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" kapsamında tesis edildi.

Platform, iki ülke medyası arasında entegrasyonu güçlendirmeyi, kamuoylarının doğru bilgilendirilmesini sağlamayı ve dezenformasyonla ortak mücadele yürütmeyi amaçlıyor.

