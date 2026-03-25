Spor, Futbol

Trabzonspor, 161 hafta sonra en iyi galibiyet serisini elde etmek istiyor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, şampiyonluk yolunda çıkacağı önemli karşılaşmayı kazanması halinde ligde 161 hafta sonra en iyi galibiyet serisini elde etmiş olacak.

Selçuk Kılıç  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Trabzon

Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 148 hafta sonra art arda 5 maç kazanma başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Galatasaray maçında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde 27 haftada 60 puan toplayarak aynı puana sahip Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde bir maç eksiği bulunan rakibi ile arasındaki puan farkını da 1'e düşürmüş olacak.

Ligde deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor'u 1-0'lık sonuçlarla mağlup ederek son 5 maçından galip ayrılan bordo-mavili takım, Galatasaray'ı da yenmesi halinde 161 hafta sonra art arda 6 maç kazanarak en iyi galibiyet serisini gerçekleştirecek.

Şampiyonluk sezonunda 8 maçlık seri

Şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 23 ile 27. haftalar arasında Abdullah Avcı ile elde edilen 5 maçlık galibiyet serisini geçen hafta Fatih Tekke ile yakalayan Trabzonspor, gözünü bir başka seriye dikti.

Avcı ile 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftaları arasında 8 maç art arda kazanan Karadeniz ekibi, gelecek hafta Galatasaray'ı yenmesi durumunda söz konusu sezonun ardından ilk kez 161 hafta sonra art arda 6 maç kazanmış olacak.


Tekke ile 1 kez 4, 1 kez de 5 maçlık seri

Trabzonspor, yaklaşık bir yıldır görevde bulunan teknik direktör Fatih Tekke ile 1 kez 4, 1 kez de 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Bordo-mavililer, bu sezon 7 ile 10. haftalar arasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, Zecorner Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u 2-1 ve İkas Eyüpspor'u 2-0 yenerek 4 maçtan galibiyetle ayrılmış ve Galatasaray deplasmanında 0-0 berabere kalıp galibiyet serisini sürdürememişti.

Karadeniz ekibi, bu sezonun son 5 haftasında ise Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor'u 1-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

Trabzonspor, ilk yarıda galibiyet serisini sonlandıran Galatasaray karşısında bu kez bir başka galibiyet serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

