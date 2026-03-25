Dolar
44.36
Euro
51.51
Altın
4,562.55
ETH/USDT
2,180.20
BTC/USDT
71,302.00
BIST 100
13,070.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçi sayısı 500 bini aştı

Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında yer alan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçi sayısı bu sezon 500 bini aştı.

Sinan Doruk  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Fotoğraf: Mehmet Demir - AA

Kahramanmaraş

Kent merkezine 13 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye'de şehir merkezine en yakın kayak merkezlerinden biri olma özelliği taşıyan Yedikuyular Kayak Merkezi, 2 bin 300 metre rakımda, toplam 7 kilometrelik 3 kategorili piste sahip dört mevsim hizmet veren önemli bir rekreasyon alanı olarak öne çıkıyor.

Kış sezonu boyunca ara tatil, yarıyıl tatili ve bayram sürecinde çevre illerden gelen kayakseverleri ağırlayan tesis, yoğun ilgi gördü.

Etkili kar yağışının ardından sezonu uzayan kayak merkezi, amatör ve profesyonel kayakçılara hitap eden doğal karla kaplı pistleri, telesiyej sistemi ile snowboard ve kızak alanlarıyla günübirlik ziyaretlerin yanı sıra konaklamalı tatiller için de tercih ediliyor.

Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin 7 gün 24 saat görev yaptığı kayak merkezinde sezonun nisan ayı ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

Yedikuyular Kayak Merkezi Tesis Müdürü Abdurrahman Bağcı, AA muhabirine, sezonu 3 Ocak'ta açtıklarını ve ziyaretçi yoğunluğunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Hafta sonları, ara tatil, yarıyıl ve bayram dönemlerinde yoğunluk yaşandığını belirten Bağcı, "Çevre illerden gelen kayakseverlere ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tesisimizi her gün canlı tuttular. Biz de misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak için gece pist düzenleme çalışmalarını sürdürdük, gün içinde ise pist güvenliğini sağlayarak sorunsuz bir sezon geçirmek için çaba gösterdik." dedi.

Bağcı, sezon başında koydukları ziyaretçi sayısına ulaştıklarını kaydederek, "Sezon başında 500 bin ziyaretçi hedefi koymuştuk ve bu hedefe ulaştık. Hava şartlarının değişmesiyle sezonun sonuna yaklaşıyoruz. Yeni sezonda daha yoğun katılım bekliyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden tam not

Şanlıurfa'dan gelen ziyaretçilerden Kadir Arslan, 26 kişilik bir grupla geldiklerini belirterek, tesisin düzenli ve güvenli olduğunu, özellikle arama kurtarma ekiplerinin hazır bulunmasının kendilerine güven verdiğini söyledi.

Ziyaretçilerden Bekir Akkuş, arkadaş grubuyla Gaziantep'ten geldiklerini, ilk kayak deneyimlerini burada yaşadıklarını ve keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Nida Dönmez ise 16 kişilik bir grupla Kahramanmaraş'a geldiklerini, hayatında ilk kez kayak yaptığını ve deneyimi herkese tavsiye ettiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Doğu'daki savaş STRATCOM'da masaya yatırılacak
İletişim Başkanlığı, COP31 kapsamında ilk kez çevre ve iklim medya turları düzenleyecek
Adana'da yağışlar barajların doluluk oranını artırdı
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Benzer haberler

Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 17. yılında anılıyor

Ekşili aya sulusu

Kahramanmaraş'ta kursiyer kadınlar hem öğreniyor hem aile bütçesine katkı sağlıyor

Kahramanmaraş'ta kursiyer kadınlar hem öğreniyor hem aile bütçesine katkı sağlıyor
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Muhasebeciliği bırakan kadın girişimci, devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

Muhasebeciliği bırakan kadın girişimci, devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet