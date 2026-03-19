Dolar
44.32
Euro
50.81
Altın
4,712.95
ETH/USDT
2,175.40
BTC/USDT
70,251.00
BIST 100
13,037.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de patlama sesleri duyuluyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı -VTR-
logo
Kültür, Dosya haber

Ekşili aya sulusu

Kahramanmaraş mutfağının lezzetlerinden ekşili aya sulusu, yörede uzun yıllardır tüketiliyor.

Gökhan Çalı, Ömer Faruk Salman  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Kahramanmaraş mutfağının önemli yemeklerinden ekşili aya sulusunun yapımı anlatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kahramanmaraş, coğrafi konumu sayesinde farklı kültürlerin lezzetlerini bir araya getiren önemli bir gastronomi mirasına sahip. Bu mirasın örneklerinden olan ekşili aya sulusu, kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel tatlar arasında yer alıyor.

Kentte özellikle kış aylarında sofralarda yer bulan yemek, kadınların bir araya gelerek imece usulü yaptıkları minik köftelerle hazırlanıyor. Yemeğe adını veren "ekşili" ifadesi ise yörenin sumaklarından elde edilen coğrafi işaretli sumak ekşisinden geliyor.

Ekşinin ferahlatıcı dokunuşu ile etin lezzetini buluşturan yemek, köfteler avuç içinde yuvarlanarak hazırlandığı için "aya" adıyla anılıyor.

Ekşili aya sulusunun tarifini AA muhabirine anlatan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Canbolat, yemeğin kadim bir mutfak geleneğinin parçası olduğunu söyledi.

Canbolat, "Kadınlarımız bu köfteleri küçük küçük, emek emek yaparlar. Köftelerin nohutla aynı boyutta olmasına dikkat ederiz." dedi.

Yemeğin hazırlanışında en önemli püf noktalardan birinin sumak ekşisinin, pişirme işleminin son aşamasında eklenmesi olduğunu belirten Canbolat, böylece hem aromanın korunduğunu hem de fazla pişmesinin önüne geçildiğini ifade etti.

Ekşili aya sulusu için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (5 kişilik)

  • 500 gram yağsız kıyma
  • 2 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 adet soğan
  • 1,5-2 yemek kaşığı ev salçası
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • 1-2 yemek kaşığı kadar un
  • Zeytinyağı
  • Limon suyu
  • Sumak ekşisi

Yapılışı

  1. Öncelikle kıymaya damak tadına göre tuz, karabiber ve pul biber eklenerek yoğurulur.
  2. Nohut büyüklüğünde parçalar koparılarak yuvarlanır ve birbirine yapışmaması için hafifçe unlanmış tepsiye konulur. Tepsiye serpilen un, yemeğe de kıvam verir.
  3. Limon suyuna hafifçe parmaklar değdirilerek köfteler yuvarlanır.
  4. Köfteler yuvarlanıp bitirilince tencereye yağ eklenir ve yemeklik doğranan soğan ocakta kavrulur.
  5. Soğanlar kavrulunca içine salça, karabiber, pul biber konulup köfteler de eklenerek birkaç dakika bu şekilde kavrulur. Köfteleri ezmeden, un tencereye yapışıp yanmadan kavurmaya dikkat etmek gerekir.
  6. Birkaç dakika daha kavrulan soğan ve köftelerin üzerine kaynamış su, tuz, nohutlar eklenerek kaynamaya bırakılır.
  7. 20-25 dakika kaynayan yemek, damak tadına göre ekşisi eklenip 10 dakika kadar daha kaynatılır. İsteğe göre sarımsakla da lezzetlendirilebilir.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet