Dolar
44.36
Euro
51.52
Altın
4,562.59
ETH/USDT
2,177.70
BTC/USDT
71,302.00
BIST 100
13,066.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı 648. maçına çıkacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın İstanbul'da Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 648'inci müsabakaya çıkacak.

Hilmi Sever  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
A Milli Futbol Takımı 648. maçına çıkacak

İstanbul

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 360'ı resmi, 287'si özel toplam 647 maç oynayıp 1'i hükmen 255 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 278'i deplasmanda, 279'u Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 895 gol attı, kalesinde 926 gol gördü.

Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 647 müsabakanın 561'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.​​​

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 647 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.


Vincenzo Montella yönetiminde 30'uncu maç​​​​​​​

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 30'uncu sınavını İspanya karşısında verecek.

İtalyan teknik adam yönetiminde 22'si resmi, 7'si özel 29 maça çıkan milliler, 16 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 53 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gol gördü.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı maçların sonuçları şöyle:

TarihMaçOrganizasyonSonuç
12.10.2023Hırvatistan-TürkiyeEURO 2024 Elemeleri0-1
15.10.2023Türkiye-LetonyaEURO 2024 Elemeleri4-0
18.11.2023Almanya-TürkiyeÖzel2-3
21.11.2023Galler-TürkiyeEURO 2024 Elemeleri1-1
22.03.2024Macaristan-TürkiyeÖzel1-0
26.03.2024Avusturya-TürkiyeÖzel6-1
04.06.2024İtalya-TürkiyeÖzel0-0
10.06.2024Polonya-TürkiyeÖzel2-1
18.06.2024Türkiye-GürcistanEURO 20243-1
22.06.2024Türkiye-PortekizEURO 20240-3
26.06.2024Çekya-TürkiyeEURO 20241-2
02.07.2024Avusturya-TürkiyeEURO 20241-2
06.07.2024Hollanda-TürkiyeEURO 20242-1
06.09.2024Galler-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi0-0
09.09.2024Türkiye-İzlandaUEFA Uluslar Ligi3-1
11.10.2024Türkiye-KaradağUEFA Uluslar Ligi1-0
14.10.2024İzlanda-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi2-4
16.11.2024Türkiye-GallerUEFA Uluslar Ligi0-0
19.11.2024Karadağ-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi3-1
20.03.2025Türkiye-MacaristanUEFA Uluslar Ligi3-1
23.03.2025Macaristan-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi0-3
07.06.2025ABD-TürkiyeÖzel1-2
10.06.2025Meksika-TürkiyeÖzel1-0
04.09.2025Gürcistan-Türkiye2026 Dünya Kupası Elemeleri2-3
07.09.2025Türkiye-İspanya2026 Dünya Kupası Elemeleri0-6
11.10.2025Bulgaristan-Türkiye2026 Dünya Kupası Elemeleri1-6
14.10.2025Türkiye-Gürcistan2026 Dünya Kupası Elemeleri4-1
15.11.2025Türkiye-Bulgaristan2026 Dünya Kupası Elemeleri2-0
18.11.2025İspanya-Türkiye2026 Dünya Kupası Elemeleri2-2
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Doğu'daki savaş STRATCOM'da masaya yatırılacak
İletişim Başkanlığı, COP31 kapsamında ilk kez çevre ve iklim medya turları düzenleyecek
Adana'da yağışlar barajların doluluk oranını artırdı
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçi sayısı 500 bini aştı

Benzer haberler

Trabzonspor, 161 hafta sonra en iyi galibiyet serisini elde etmek istiyor

Trabzonspor, 161 hafta sonra en iyi galibiyet serisini elde etmek istiyor

A Milli Futbol Takımı 648. maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda Romanya karşısında

Muhammed Salah, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak

Muhammed Salah, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili karar çıktı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili karar çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet