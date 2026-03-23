Dolar
44.31
Euro
51.50
Altın
4,400.38
ETH/USDT
2,154.00
BTC/USDT
70,831.00
BIST 100
13,168.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, Victor Osimhen'in ameliyat edildiğini açıkladı

Galatasaray Kulübü, Liverpool maçında sakatlanan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in ameliyat edildiğini duyurdu.

Bozhan Memiş  | 23.03.2026 - Güncelleme : 23.03.2026
Galatasaray, Victor Osimhen'in ameliyat edildiğini açıkladı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, golcü futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki Liverpool mücadelesinde sakatlandığı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Victor Osimhen, Liverpool mücadelesinin ilk yarısında koluna darbe almış, ilk tetkiklerin ardından golcü futbolcunun kolunda kırık meydana geldiği açıklanmıştı.

Yener İnce: "Oyuncumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi için sağlık ekibimiz gerekeni yapacaktır"

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Liverpool maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Noa Lang'ın durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yener İnce, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında ilk olarak Noa Lang'ın durumuna değindi.

Hollandalı futbolcunun sağ el birinci parmağında ciddi yaralanmasının olduğunu dile getiren İnce, şunları söyledi:

"Parmakta tam kopuk söz konusu değil. O konuya açıklık getirmek istiyorum; ancak ciddi anlamda yaralanma var. Bu bölgenin ivedilikle tamir edilmesi gerektiği için İstanbul'a getirmeden en hızlı şekilde Liverpool'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Şu anda herhangi bir problem gözükmemekle birlikte Galatasaray sağlık ekibi olarak takibini yapıyoruz. Uzun zamandır iyi bir iletişim içerisinde olduğumuz Hollanda Milli Takım sağlık ekibiyle dirsek temasındayız. Lang, Hollanda Milli Takımı'nın ilk maçında oynamayacak, yapılacak değerlendirmeler sonrasında şartların oluşması halinde ikinci maçlarında sahaya dönmesini planlıyoruz. Noa Lang'ın özel idman programıyla sahalara en kısa sürede dönüşünü hedefliyoruz."

Yener İnce, bugün operasyon geçiren Victor Osimhen'in ameliyatının başarılı olduğunu söyleyerek, "Oyuncumuzun süreci gün gün takip edilecek olup en kısa sürede sahalara dönmesi için sağlık ekibimiz gerekeni yapacaktır. Süreç içerisinde güncel bilgilendirmeler kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet