Spor Hizmetleri Genel Müdürü Çakır, TMOK Başkanlığı'na aday oldu
Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'ın, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olduğu açıklandı.
Ankara
TMOK'tan yapılan açıklamada, Çakır'ın yönetim kurulu, sicil kurulu, yüksek danışma ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listeleri ile denetleme kurulu adaylarının başvurularını, TMOK Genel Sekreterliğine sunduğu belirtildi. İnceleme sonucunda tüzüğe uygunluğu tespit edilen listeler, TMOK'un internet sitesinde paylaşıldı.
TMOK Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, 28 Mart Cumartesi günü saat 10.30'da İstanbul'daki Olimpiyatevi'nde düzenlenecek. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde kurul, 4 Nisan Cumartesi günü aynı saatte aynı yerde toplanacak.
Başkan adayı Veli Ozan Çakır'ın listesinde şu isimler yer alıyor:
Yönetim kurulu asıl üyeler:
Duriye Özlem Akdurak (Türkiye Yelken Federasyonu Temsilcisi)
Taha Akgül (Türkiye Güreş Federasyonu Temsilcisi)
Hamide Bıçkın
Suat Çelen (Türkiye Cimnastik Federasyonu Temsilcisi)
Bilge Donuk
Murat Kaya
Bahar Mert (Türkiye Voleybol Federasyonu Temsilcisi)
Şafak Müderrisgil (Türkiye Tenis Federasyonu Temsilcisi)
Ahmet Olmuştur (Türkiye Golf Federasyonu Temsilcisi)
Elif Özdemir Şankaya
Seyit Bilal Porsun
Hüseyin Ersan Topbaş
Hasan Engin Tuncer (Türkiye Binicilik Federasyonu Temsilcisi)
Hidayet Türkoğlu (Türkiye Basketbol Federasyonu Temsilcisi)
Yönetim kurulu yedek üyeler:
Halit Albayrak (Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Temsilcisi)
Serhat Aydın (Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Temsilcisi)
Ayşegül Baklacı
Sevim Güllü
Şenol Güneş
Alper Cavit Kabakçı (Türkiye Kano Federasyonu Temsilcisi)
Hülya Şenyurt
Kübra Tan (Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Temsilcisi)
Göksu Üçtaş Şanlı
Sicil kurulu asıl üyeler:
Hüsnü Müjdat Enginsu
Aybars Hünalp
Emin Müftüoğlu
Bahri Tanrıkulu
Ayşe Ayda Uluç
Sicil kurulu yedek üyeler:
Ahmet Nusret Bulgurcuoğlu
Ali Haydar Demirel
Mehmet Yavuz Taşkıran
Yüksek Danışma Ve Disiplin Kurulu Asıl Üyeler:
Perviz Aran
Derya Aydıner
Turgay Biçer
Hayri Erol Bülbül
Akar Çiçek
Emin Ergen
Arifhan Mehmet Kızılyalın
Hatice İlhan Odabaş
Sudi Topal
Yüksek danışma ve disiplin kurulu yedek üyeler:
Seyhan Hasırcı
Ramazan Şanıvar
Salih Münir Yaraş
Remzi Yılmaz
Denetleme kurulu adayları:
Erkan Altıok
Mustafa Cengiz Aydın
Kelime Çetinkaya
Gengiz Gümüş
Abdülkadir İlbeyli
İlhami Şenyurt