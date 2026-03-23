Spor Hizmetleri Genel Müdürü Çakır, TMOK Başkanlığı'na aday oldu

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'ın, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olduğu açıklandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 23.03.2026 - Güncelleme : 23.03.2026
Ankara

TMOK'tan yapılan açıklamada, Çakır'ın yönetim kurulu, sicil kurulu, yüksek danışma ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listeleri ile denetleme kurulu adaylarının başvurularını, TMOK Genel Sekreterliğine sunduğu belirtildi. İnceleme sonucunda tüzüğe uygunluğu tespit edilen listeler, TMOK'un internet sitesinde paylaşıldı.

TMOK Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, 28 Mart Cumartesi günü saat 10.30'da İstanbul'daki Olimpiyatevi'nde düzenlenecek. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde kurul, 4 Nisan Cumartesi günü aynı saatte aynı yerde toplanacak.

Başkan adayı Veli Ozan Çakır'ın listesinde şu isimler yer alıyor:

Yönetim kurulu asıl üyeler:

Duriye Özlem Akdurak (Türkiye Yelken Federasyonu Temsilcisi)

Taha Akgül (Türkiye Güreş Federasyonu Temsilcisi)

Hamide Bıçkın

Suat Çelen (Türkiye Cimnastik Federasyonu Temsilcisi)

Bilge Donuk

Murat Kaya

Bahar Mert (Türkiye Voleybol Federasyonu Temsilcisi)

Şafak Müderrisgil (Türkiye Tenis Federasyonu Temsilcisi)

Ahmet Olmuştur (Türkiye Golf Federasyonu Temsilcisi)

Elif Özdemir Şankaya

Seyit Bilal Porsun

Hüseyin Ersan Topbaş

Hasan Engin Tuncer (Türkiye Binicilik Federasyonu Temsilcisi)

Hidayet Türkoğlu (Türkiye Basketbol Federasyonu Temsilcisi)

Yönetim kurulu yedek üyeler:

Halit Albayrak (Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Temsilcisi)

Serhat Aydın (Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Temsilcisi)

Ayşegül Baklacı

Sevim Güllü

Şenol Güneş

Alper Cavit Kabakçı (Türkiye Kano Federasyonu Temsilcisi)

Hülya Şenyurt

Kübra Tan (Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Temsilcisi)

Göksu Üçtaş Şanlı

Sicil kurulu asıl üyeler:

Hüsnü Müjdat Enginsu

Aybars Hünalp

Emin Müftüoğlu

Bahri Tanrıkulu

Ayşe Ayda Uluç

Sicil kurulu yedek üyeler:

Ahmet Nusret Bulgurcuoğlu

Ali Haydar Demirel

Mehmet Yavuz Taşkıran

Yüksek Danışma Ve Disiplin Kurulu Asıl Üyeler:

Perviz Aran

Derya Aydıner

Turgay Biçer

Hayri Erol Bülbül

Akar Çiçek

Emin Ergen

Arifhan Mehmet Kızılyalın

Hatice İlhan Odabaş

Sudi Topal

Yüksek danışma ve disiplin kurulu yedek üyeler:

Seyhan Hasırcı

Ramazan Şanıvar

Salih Münir Yaraş

Remzi Yılmaz

Denetleme kurulu adayları:

Erkan Altıok

Mustafa Cengiz Aydın

Kelime Çetinkaya

Gengiz Gümüş

Abdülkadir İlbeyli

İlhami Şenyurt

