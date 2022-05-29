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Fransa'da Liverpool-Real Madrid maçı öncesi yaşanan 'kaos' ortamı gündem oldu

Dün, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin düzenlendiği Paris'te maç öncesi yaşanan "kaos" ortamı, 2024 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak olan Fransa'nın bu organizasyonun üstesinden kalkıp kalkamayacağı hakkında soru işaretine yol açtı.

Esra Taşkın   | 29.05.2022
Fransa'da Liverpool-Real Madrid maçı öncesi yaşanan 'kaos' ortamı gündem oldu Fotoğraf: Esra Taşkın/AA

Paris

Başkente yakın Stade de France'da dün düzenlenen maç öncesinde, stadın etrafındaki "kaos" ortamı yerel basının gündemine otururken, uluslararası basında da etkinliğin organizasyonunun "fiyasko" olduğu yorumu yankı buldu.

Organizasyon "yetersizliğinin" gözle görünür olduğu stadın etrafında, güvenlik güçleri ve stadın güvenlik personeli toplu şekilde stada girmeye çalışan kalabalık taraftarla başa çıkmakta zorluk çekti.

"İzdiham" sahnelerinin yaşandığı maç öncesinde taraftarlar, ezilme tehlikesi geçirdi.

Taraftar ve güvenlik güçleri arasında sinirler gerilirken, UEFA bünyesinde çalışan personel arada kalırken, bazı taraftarların hakaretlerinin hedefi oldu.

Polis, taraftarlara karşı zaman zaman biber gazı kullandı, bundan çocuk taraftarlar da etkilendi.

Bazı biletsiz taraftarlar, stadın etrafındaki çitleri tırmanarak güvenliği aşıp içeri girerken, bileti olan taraftarların bir kısmı ise maçın ilk yarısının sonlarına doğru stada girebildi.

Ciddi internet sorunlarının yaşandığı stadın etrafında çok sayıda hırsızlık olayları vuku buldu.

Maç için 6 bin 800 polis ve jandarma görevlendirilirken, yerel basındaki bilgilere göre 100'den fazla taraftar hafif yaralandı, onlarca kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, biletsiz veya sahte biletli binlerce İngiliz "taraftarın" stadın girişlerini zorladığını belirtti.

"Fransa, 2024 Yaz Olimpiyatları'nı ağırlamaya hazır mı" sorusu

Stadın etrafında yaşanan olaylar, "ciddi güvenlik zafiyeti oluştuğu" yorumlarını birlikte getirirken, 2024 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Fransa'nın, bu organizasyonun üstesinden kalkıp kalkamayacağı akıllarda soru işaretine yol açtı.

LCİ kanalına konuşan aşırı sağcı Marine Le Pen, dünkü görüntülere atfen "aşağılanmış hissettiğini" dile getirerek, tüm dünyanın Fransa'nın olayların sarpa sarmadığı büyük etkinlikler düzenleyemediğini gördüğünü vurguladı.

BFMTV'ye konuşan aşırı solcu Jean-Luc Melenchon ise maçta yaşanan olayları "endişe verici" olarak nitelendirerek, bunun Fransa'nın olimpiyatlar gibi etkinler için hazır olmadığının bir göstergesi olduğuna dikkati çekti.

İngiltere, UEFA'dan Paris'teki olayları soruşturmasını istedi

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Dorries, Liverpool taraftarlarının stada girişleriyle ilgili görüntüler ve anlattıklarının derinden endişe verici olduğunu belirtti.

Binlerce bilet sahibinin takımlarını desteklemek için Paris'e gittiğini kaydeden Dorries, "UEFA'yı, stadyum personeli, Fransız Polisi, Fransa Futbol Federasyonu, Merseyside Polisi ve Liverpool Futbol Kulübü ile koordinasyon içinde neyin yanlış gittiğine dair resmi bir soruşturma başlatmaya çağırıyorum. Yaşananları anlamak ve bu olaylardan ders çıkarmak, herkesin çıkarına." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakanı Brandon Lewis, Fransız polisinin Liverpool taraftarlarına karşı "agresif bir tutum" sergilediğini ve bunun "endişe verici" olduğunu söyledi.

Liverpool defans oyuncusu Andrew Robertson, stada girişlerin "iyi organize edilmediğini" ve birçok oyuncunun aileleri ve arkadaşlarının olayların içinde kaldığını belirtti.

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