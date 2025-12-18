Lübnan ordusuna destek amacıyla Şubat 2026'da uluslararası konferans düzenlenecek
Fransa, ABD ve Suudi Arabistan'ın Lübnan ordusuna destek amacıyla Şubat 2026'da uluslararası bir konferans düzenleyeceği bildirildi.
Paris
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Paris'te bugün Fransa, ABD ve Suudi Arabistan, Lübnan ordusuna ve (Lübnan'ın) devlet dışı aktörlerin silahsızlandırılması planına desteğini yeniledi." ifadesini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Barrot, Fransa, ABD ve Suudi Arabistan'ın Lübnan ordusuna destek amacıyla Şubat 2026'da uluslararası bir konferans düzenleyeceğini duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.