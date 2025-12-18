Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da "15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

Lübnan ordusuna destek amacıyla Şubat 2026'da uluslararası konferans düzenlenecek

Fransa, ABD ve Suudi Arabistan'ın Lübnan ordusuna destek amacıyla Şubat 2026'da uluslararası bir konferans düzenleyeceği bildirildi.

18.12.2025
Lübnan ordusuna destek amacıyla Şubat 2026'da uluslararası konferans düzenlenecek Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Paris

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Paris'te bugün Fransa, ABD ve Suudi Arabistan, Lübnan ordusuna ve (Lübnan'ın) devlet dışı aktörlerin silahsızlandırılması planına desteğini yeniledi." ifadesini kullandı.

Barrot, Fransa, ABD ve Suudi Arabistan'ın Lübnan ordusuna destek amacıyla Şubat 2026'da uluslararası bir konferans düzenleyeceğini duyurdu.

