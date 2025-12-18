Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da "15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni”nde konuşuyor.
logo
Gündem

Bakan Fidan, BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.

Büşranur Keskinkılıç  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Bakan Fidan, BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi.

