Bakan Fidan, BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi.
