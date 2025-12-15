Dolar
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda Gazze Barış Planı'nı görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda "Gazze Barış Planı" ile ilgili son gelişmeleri ele aldı.

Tuğba Altun  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda Gazze Barış Planı'nı görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze Barış Planı ile ilgili son gelişmeler değerlendirildi.

