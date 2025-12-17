Bakan Fidan, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Fletcher ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ile Ankara'da bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Bakan Fidan, Ankara'da Fletcher ile bir araya geldi.
Fidan ayrıca, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington Ofisi yetkilileri Kadir Üstün, Kılıç Kanat ve ABD'li eski Büyükelçiler ve uzmanlardan oluşan heyeti Ankara'da kabul etti.