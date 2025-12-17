Dolar
Politika

Bakan Fidan, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Fletcher ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ile Ankara'da bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Bakan Fidan, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Fletcher ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Bakan Fidan, Ankara'da Fletcher ile bir araya geldi.

Fidan ayrıca, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington Ofisi yetkilileri Kadir Üstün, Kılıç Kanat ve ABD'li eski Büyükelçiler ve uzmanlardan oluşan heyeti Ankara'da kabul etti.

