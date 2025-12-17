Aydın'da minibüsle motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında
Aydın'ın Nazilli ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.Ü'nün kullandığı 50 FC 422 plakalı minibüs, Yeşil Mahalle Alparslan Türkeş Bulvarı'nda E.C. idaresindeki 09 AFK 753 plakalı motosikletle çarpıştı.
Aracını durduramayan minibüs sürücüsü daha sonra park halindeki 2 araca çarptı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan E.C, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
S.Ü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Öte yandan olay aynı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.