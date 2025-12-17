Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde Genel Kurul'a hitap ediyor.
Gündem

Aydın'da minibüsle motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mustafa Çelik  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Aydın'da minibüsle motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında Fotoğraf: Mustafa Çelik/AA

Aydın

Alınan bilgiye göre, S.Ü'nün kullandığı 50 FC 422 plakalı minibüs, Yeşil Mahalle Alparslan Türkeş Bulvarı'nda E.C. idaresindeki 09 AFK 753 plakalı motosikletle çarpıştı.

Aracını durduramayan minibüs sürücüsü daha sonra park halindeki 2 araca çarptı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan E.C, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

S.Ü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan olay aynı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aydın'da minibüsle motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında
