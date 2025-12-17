Dolar
Başkentte trafikte kalan ambulansa yolu motokurye açtı
logo
Gündem

Başkentte trafikte kalan ambulansa yolu motokurye açtı

Başkentte trafikte kalan ambulansın, motokuryenin yardımıyla ilerlemesi motokuryenin kask kamerasınca kaydedildi.

Alper Şaşmaz, Ahmet Akın  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Başkentte trafikte kalan ambulansa yolu motokurye açtı

Ankara

Yenimahalle ilçesinde Bağdat Caddesi’nde bir motokurye, trafikte ilerlemekte zorlanan ambulansın geçişini sağlamak için araç sürücülerini yönlendirdi.

Motokuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, akşam saatlerinde seyreden ambulansın yoğun trafik nedeniyle ilerleyemediği görüldü.

Güzergah üzerinde bulunan motokurye, bölgede görev yapan trafik polisi aracının yanına giderek ambulansın geçişi için trafiği yönlendirmek istediğini iletti. Polis ekiplerinden aldığı onayın ardından motosikletiyle ambulansın önüne geçen motokurye, seyir halindeki sürücüleri uyararak yolu açmalarını sağladı.

Görüntülerde, ambulansın geçiş üstünlüğüne rağmen yol vermeyen araçların önünde durarak sürücüleri sözlü ve işaretle uyaran motokuryenin, bu sayede ambulansın trafikte ilerlemesine yardımcı olduğu yer aldı.

