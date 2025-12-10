Dolar
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Siber Güvenlik Başkanı Önal'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal'ı Ankara'da kabul etti.

Sercan İrkin  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Siber Güvenlik Başkanı Önal'ı kabul etti Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Siber Güvenlik Başkanı Önal ile Ankara'da bir araya geldi.

