logo
Gündem

Karabük'te bir evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı

Karabük'te yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarılan evde çalışmalar sürüyor.

Yusuf Korkmaz  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Karabük'te bir evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı Fotoğraf: Yusuf Korkmaz/AA

Karabük

100. Yıl Mahallesi'ndeki bir apartmanda M.T'ye ait 2. kattaki daireden kötü koku gelmesi üzerine belediyeye şikayette bulunuldu.

Eve giden polis, zabıta ve belediye temizlik ekipleri, dairenin ve apartmanın bahçesinin çöplerle dolu olduğunu gördü.

Temizlik görevlilerince 10 kamyon dolusu çöp çıkarılan evde boşaltma çalışmaları devam ediyor.

Aydın'da minibüsle motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında
Başkentte trafikte kalan ambulansa yolu motokurye açtı
KADEM'in "Geleceğe İşbaşı Projesi" 7. dönem mezunlarını verdi
Beyaz örtüyle kaplanan Küre Dağları dron ile görüntülendi

