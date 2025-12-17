Dolar
42.72
Euro
50.23
Altın
4,333.38
ETH/USDT
2,823.50
BTC/USDT
85,995.00
BIST 100
11,286.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şişli'de otomobilin motosiklete ve yayalara çarptığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Şişli'de otomobilin önce motosiklete, ardından kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İlyas Kaçar  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Şişli'de otomobilin motosiklete ve yayalara çarptığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Fotoğraf: İlyas Kaçar/AA

İstanbul

Darülaceze Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 TT 2213 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı istikamete geçip önce motosiklete, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kazada aralarında yayaların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak inceleme yaptı.

Kazaya karışan otomobil ve motosikletin yoldan kaldırılması ve olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Görgü tanığı Nermin Fedakar, durakta beklediklerini belirterek, "İlk önce gri bir arabaydı, inanılmaz, korkunç bir hızla çarptı. Sanırım motorluya kızdı. Motorlunun yan tarafını biçti, ondan sonra refüje çarpıp havaya uçtu. Korkunç bir patlama oldu. İnsanlar havadaydı yani. Çok sayıda yaralı vardı." diye konuştu.

Olayı gören Salih Taş ise "Bir tane motorluya çarptı zaten. Motorcu biraz daha solda olsa büyük ihtimalle motorcuyu da ezecekti. Ondan sonra buradan ters yönden geldi, taşları uçurdu. Burada kaç kişi vardı, 3 tane teyze vardı, bir tane genç kadın vardı. Bilmiyorum onun durumu çok kritikti. Bir kişi ağaçların arasına uçmuştu, onun da bilinci kapalıydı. Bir tane de orada kafası taşa vurulan vardı, onun da bilinci yerinde değildi. 7 Kişi vardı rahat." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarıkamış Kayak Merkezi meşaleli kayak gösterisiyle sezonu açtı
Mersin'de bir çiftçinin çamurlu ayakkabısını çıkararak markete girmesi kameraya yansıdı
Aydın'da minibüsle motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında
Başkentte trafikte kalan ambulansa yolu motokurye açtı
Karabük'te bir evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı

Benzer haberler

Aydın'da minibüsle motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında

Aydın'da minibüsle motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında

Şişli'de otomobilin motosiklete ve yayalara çarptığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Meksika’da küçük uçağın düşmesi sonucu en az 7 kişi öldü

Eskişehir'de tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Eskişehir'de tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
ABD'nin Florida eyaletinde küçük uçak otoyola acil iniş yaparken otomobile çarptı

ABD'nin Florida eyaletinde küçük uçak otoyola acil iniş yaparken otomobile çarptı
Sultangazi'de İETT otobüsü kayganlaşan yolda kaza yaptı

Sultangazi'de İETT otobüsü kayganlaşan yolda kaza yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet