Dünya

ABD'nin Florida eyaletinde küçük uçak otoyola acil iniş yaparken otomobile çarptı

ABD'nin Florida eyaletinde küçük uçak, otoyola acil iniş yapmaya çalışırken otomobile çarptı.

Irmak Akcan  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
ABD'nin Florida eyaletinde küçük uçak otoyola acil iniş yaparken otomobile çarptı

Ankara

Fox News'un haberine göre, Florida'da "Beechcraft 55" uçağı motor arızası nedeniyle otoyola acil iniş yapmaya çalışırken kaza yaptı.

Uçak, acil iniş esnasında otomobile çarptı.

Uçaktaki pilot ve yolcunun yara almadan kurtulduğu kazada, otomobildeki 57 yaşındaki kadın sürücü ise hafif yaralanması sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medyada otoyola acil iniş yapan uçağın araca çarptığı görüntüler de paylaşıldı.

