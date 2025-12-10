ABD'nin Florida eyaletinde küçük uçak otoyola acil iniş yaparken otomobile çarptı
ABD'nin Florida eyaletinde küçük uçak, otoyola acil iniş yapmaya çalışırken otomobile çarptı.
Fox News'un haberine göre, Florida'da "Beechcraft 55" uçağı motor arızası nedeniyle otoyola acil iniş yapmaya çalışırken kaza yaptı.
Uçak, acil iniş esnasında otomobile çarptı.
Uçaktaki pilot ve yolcunun yara almadan kurtulduğu kazada, otomobildeki 57 yaşındaki kadın sürücü ise hafif yaralanması sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
ABD’nin Florida eyaletinde otoyola acil iniş yapan küçük bir uçak, yolda seyir halindeki bir otomobile çarptı pic.twitter.com/eSGjwDfRdn— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 10, 2025
Sosyal medyada otoyola acil iniş yapan uçağın araca çarptığı görüntüler de paylaşıldı.