Dolar
42.59
Euro
49.59
Altın
4,195.44
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,270.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve futbolcu Marius Mouandilmadji,, UEFA Konferans Ligi'nde Yunanistan'ın AEK takımı ile yapacakları maça ilişkin Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve futbolcu Dorgeles Nene, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Brann ile deplasmanda oynayacakları maça ilişkin Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

İzmir'de ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmayan işçiler eylemlerini sürdürdü

İzmir'de Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketleri İZELMAN, İZENERJİ ve İZFAŞ'ta temmuz ayında ücretsiz izne çıkarılan işçiler, işbaşı yaptırılmadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylemlerini sürdürdü.

Melike Balkaya, Haydar Toprakçı  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
İzmir'de ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmayan işçiler eylemlerini sürdürdü Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

Genel-İş Sendikası üyesi işçiler ve sendika temsilcileri, Konak Atatürk Meydanı yakınlarında toplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Şirkete iadeler ve işten çıkarmalar son bulsun, artık yeter" yazılı pankart açan ve çeşitli sloganlar atan işçiler, Fevzipaşa Bulvarı'ndan Kültürpark 9 Eylül Kapısı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında bulvardaki trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Burada grup adına açıklama yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, eylemlerini üç gündür sürdürdüklerini söyledi.

Sorunu masada çözmek istediklerini ifade eden Gül, "Arkamda gördüğünüz 350 arkadaşım işinden, ekmeğinden edilmiş durumda. Geçimlerini sağlayamıyorlar." dedi.

Gül, İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışanların 4 aydır ödenmeyen sosyal hakları için de yakın tarihli bir ödeme takvimi belirlenmesini istediklerini, aksi halde mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni bir küresel adalet anlayışının tüm dünyaya yayılması zorunluluktur
Türkiye dünyada ormanlık alanını en fazla artıran ülkeler arasında
TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı açık artırmayla satacak
İzmir'de ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmayan işçiler eylemlerini sürdürdü
Doğal gaz tankeri "Gryphon A" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Benzer haberler

İzmir'de ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmayan işçiler eylemlerini sürdürdü

İzmir'de ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmayan işçiler eylemlerini sürdürdü

İzmir'de ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmayan işçiler eylem yaptı

Yunanistan'da taksiciler 48 saatlik grev ve eylem yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" davasında ara karar

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" davasında ara karar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet