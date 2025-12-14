Dışişleri Bakanı Fidan, Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında Üç Kademe Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dünya Türk Dili Ailesi Günü çerçevesinde, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Üç Kademe Toplantısı'na katıldı.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Üç Kademe Toplantısı'nda hitapta bulundu.
