Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında Üç Kademe Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dünya Türk Dili Ailesi Günü çerçevesinde, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Üç Kademe Toplantısı'na katıldı.

14.12.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında Üç Kademe Toplantısı'na katıldı Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Üç Kademe Toplantısı'nda hitapta bulundu.


