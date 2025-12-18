Bakan Fidan, 16. Büyükelçiler Konferansı genel değerlendirme toplantısında hitapta bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında genel değerlendirme toplantısında konuştu.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 15-19 Aralık'ta Ankara'da düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında yapılan genel değerlendirme toplantısında büyükelçilere hitapta bulundu.
