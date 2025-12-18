Dolar
42.73
Euro
50.29
Altın
4,323.61
ETH/USDT
2,954.00
BTC/USDT
88,305.00
BIST 100
11,320.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde “Konya İl Tanıtım Günleri”nde konuşuyor.
logo
Politika

Bakan Fidan, 16. Büyükelçiler Konferansı genel değerlendirme toplantısında hitapta bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında genel değerlendirme toplantısında konuştu.

Büşranur Keskinkılıç  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Bakan Fidan, 16. Büyükelçiler Konferansı genel değerlendirme toplantısında hitapta bulundu Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 15-19 Aralık'ta Ankara'da düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı kapsamında yapılan genel değerlendirme toplantısında büyükelçilere hitapta bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Siber Güvenlik Başkanlığından e-Devlet Kapısı'nın 17. kuruluş yılına ilişkin açıklama
RTÜK'ten iki dijital platform ve üç radyoya idari para cezası
İletişim Başkanlığınca, Türk dünyasını hedef alan dezenformasyona ilişkin panel düzenlendi
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik ile Meclis'te bir araya geldi

Benzer haberler

Bakan Fidan, 16. Büyükelçiler Konferansı genel değerlendirme toplantısında hitapta bulundu

Bakan Fidan, 16. Büyükelçiler Konferansı genel değerlendirme toplantısında hitapta bulundu

Dışişleri Bakanı Fidan: "SDG", ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır

Bakan Fidan, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Fletcher ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin güçlü olmak dışında seçeneği yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin güçlü olmak dışında seçeneği yoktur
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda Gazze Barış Planı'nı görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda Gazze Barış Planı'nı görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan: Barışı, istikrarı ve refahı diplomatik araçlarımızla bizzat biz inşa etmek zorundayız

Dışişleri Bakanı Fidan: Barışı, istikrarı ve refahı diplomatik araçlarımızla bizzat biz inşa etmek zorundayız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet