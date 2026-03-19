Dışişleri Bakanı Fidan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nı ziyaret etti
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Katar ziyareti kapsamında Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'na ziyarette bulundu.
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Katar ziyareti kapsamında Al Sani ile bir araya geldi.
