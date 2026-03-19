Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Katar'a ziyaret düzenleyeceği bildirildi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın bugün Katar'ı ziyaret edeceği ifade edildi.
Fidan, dün, bölgedeki son gelişmeler üzerine Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde başkent Riyad'da düzenlenen toplantıya katılmıştı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bakan Fidan, 17 Mart'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Savaşın durdurulması için atılabilecek adımları görüşmek üzere yakında bir bölge ziyaretim olacak. Yarından itibaren bölge ziyaretine çıkıyorum. Bölge ülkeleriyle bir araya geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.