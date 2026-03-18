Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda savaşın gidişatını görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında yapılan görüşmede "savaşın gidişatı" ele alındı
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, savaşın gidişatı ele alındı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Riyad'da Azerbaycan ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile ayrı ayrı görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Riyad'da bölgesel son gelişmelerin ele alındığı toplantı kapsamında, Bayramov ve Dar ile ayrı ayrı görüştü.
