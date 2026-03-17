Dolar
44.21
Euro
51.01
Altın
5,010.28
ETH/USDT
2,344.30
BTC/USDT
74,576.00
BIST 100
13,246.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Büşranur Keskinkılıç  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmede, bölgedeki savaşın bir an önce sona erdirilerek müzakere masasına dönülmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Fidan, savaşın uzamasının, hem bölge ülkeleri hem de uluslararası düzen için ortaya çıkardığı risklere dikkati çekti.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşla ilgili son durumun da ele alındığı görüşmede, Bakan Fidan, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Fidan ve Lavrov ayrıca, enerji güvenliğiyle ilgili konuları da ele aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet