Dolar
44.12
Euro
51.06
Altın
5,181.56
ETH/USDT
2,063.10
BTC/USDT
70,436.00
BIST 100
13,376.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız İsrail-Lübnan sınırındaki Kiryat Şmona kentinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan: İran'da iç savaş çıkarmayı ve çatışmaları körükleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,"İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körükleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız " dedi.

Tuğba Altun  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Dışişleri Bakanı Fidan: İran'da iç savaş çıkarmayı ve çatışmaları körükleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tek kullanımlık bazı plastik ürünlerde kısıtlama 1 Eylül'de başlayacak
BM, Bakanlıklar ve STK'ler COP31 Koordinasyon Toplantısı'nda buluştu
İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla "4 Şehir 4 Mekan 4 Akif" sempozyumu düzenlendi
Türkiye-Pakistan Kapsamlı Uluslararası Simülasyon Tatbikatı yapıldı
Kullanılmayan banka hesaplarının IBAN dolandırıcılığı olaylarına karşı kapatılması uyarısı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan: İran'da iç savaş çıkarmayı ve çatışmaları körükleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız

Dışişleri Bakanı Fidan: İran'da iç savaş çıkarmayı ve çatışmaları körükleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet