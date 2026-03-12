Dolar
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Ankara'da görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Bakanlıkta Guterres ile görüştü.

