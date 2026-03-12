Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Ankara'da görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Bakanlıkta Guterres ile görüştü.
