Siber Güvenlik Başkanlığından e-Devlet Kapısı'nın 17. kuruluş yılına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, e-Devlet Kapısı'nın, 68 milyonu aşan kullanıcısı ve binden fazla kurumun 9 bine yakın hizmeti ile dijital devlet olgusunun altyapısı ve Türkiye'nin dijital yüzü haline geldiğini bildirdi.

Abdullah Özkul  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Ankara

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, 2008'de vatandaşlara elektronik hizmet sunmak amacıyla hayata geçirilen e-Devlet Kapısı'nın, 68 milyonu aşan kullanıcısı ve binden fazla kurumun 9 bine yakın hizmeti ile dijital devlet olgusunun altyapısı ve Türkiye'nin dijital yüzü haline geldiğini bildirdi.

Siber Güvenlik Başkanlığından e-Devlet Kapısı'nın 17. kuruluş yıl dönümüne ilişkin yapılan açıklamada, Başkanlığın Türkiye'nin dijital egemenliğini korumak, kritik altyapıları güvence altına almak ve ulusal siber güvenlik kapasitesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Başkanlığın, Türkiye'nin dijitalleşme sürecindeki stratejik rolüne ve kamu hizmetlerinin güvenli, hızlı ve erişilebilir biçimde sunulmasına yönelik sağladığı katkılara işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2008 yılında vatandaşlara elektronik hizmet sunmak amacıyla hayata geçirilen e-Devlet Kapısı, 68 milyonu aşan kullanıcısı ve binden fazla kurumun 9 bine yakın hizmeti ile dijital devlet olgusunun altyapısı ve Türkiye'nin dijital yüzü haline geldi. TÜRKSAT AŞ tarafından kurulan ve işletilen e-Devlet Kapısı, 17 yıl boyunca 25,1 milyardan fazla fiziki başvuruyu dijital ortama taşıyarak zaman ve kaynak tasarrufu sağladı. Siber Güvenlik Başkanlığı, vatandaşların mesai saatlerinden bağımsız 7/24 ve hızlı çözümlere ulaştığı e-Devlet'te dijital hizmetlerin güvenle yönetilmesine katkı sunarak vatandaşların hayatını kolaylaştırdı."

Türkiye'de 15 yaşını aşkın vatandaşların yüzde 96'sının e-Devlet kullanıcısı olduğu belirtilen açıklamada, son 7 yılda e-Devlet'e entegre kurum sayısının yüzde 120, sunulan hizmet sayısını yüzde 101 artırarak vatandaşlarına sağladığı pratik çözümlerle günlük yaşamı daha kolay hale getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Aynı sürede e-Devlet Kapısı giriş sayısı yüzde 313 artarken Türkiye, 'Çok Yüksek e-Devlet Gelişmişlik Endeksine Sahip Ülkeler' kategorisinde yer alıyor. Türkiye, Haziran 2025'te gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Kamu Hizmet Forumu'nda çevrim içi hizmet sunumunda ve altyapı geliştirmede sergilediği güçlü performans ile e-Devlet özel ödülünün sahibi oldu." bilgisi paylaşıldı.

Sürdürülebilir ve kullanıcı odaklı dijital ekosistem

Siber Güvenlik Başkanlığının, ulusal siber güvenlik anlayışı ve proaktif yaklaşımıyla dijital devlet yapısının güvenle yürütülmesine destek olduğunun altı çizilen açıklamada, Başkanlığın e-Devlet Kapısı başta olmak üzere tüm kamu dijital hizmetlerinde güvenli, sürdürülebilir ve kullanıcı odaklı dijital ekosistemin inşasına önemli katkı sunduğu, siber vatanın dijital sınırlarını koruma sorumluluğuyla, dijital ekosistemin güvenliğini en üst seviyede tutmak için çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

