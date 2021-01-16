Euro
9.01
Dolar
7.47
BIST 100
1,524.49
Altın
1,826.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokaklarda son durum - Sultanahmet Meydanı Sokaklarda son durum - Üsküdar
logo
Türkiye

'Kredi/Burs Ödeme Açma Başvurusunun Alınması' hizmeti e-Devlet'ten verilmeye başlandı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, e-Devlet Kapısı'nda yeni bir hizmetin daha başladığını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Kredi/Burs Ödeme Açma Başvurusunun Alınması hizmeti de e-Devlet Kapısı'nda açıldı." dedi.

Arife Yıldız Ünal   | 16.01.2021
'Kredi/Burs Ödeme Açma Başvurusunun Alınması' hizmeti e-Devlet'ten verilmeye başlandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA muhabirine, 2008'de sadece 9 kamu kurumu ve 22 hizmetle faaliyete başlayan e-Devlet Kapısı'nın, halihazırda 112 özel kuruluş, 238 kamu kurumu, 372 belediye ile toplamda 722 kurumu barındırdığını, 5 bin 456 hizmetin buradan verildiğini söyledi.

e-Devlet Kapısı'nda yeni hizmetlerin verilmesi için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Koç, "e-Devlet Kapısı'nda yeni bir hizmeti daha hayata geçirdik. Bu kez üniversite öğrencilerimizin hayatını kolaylaştıracak Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Kredi/Burs Ödeme Başvurusunun Alınması hizmetini e-Devlet Kapısı'ndan sunmaya başladık." diye konuştu.

Kendi isteğiyle veya çeşitli sebeplerle kredi/burs ödemesi sonlanan öğrencilerin, uygun olduğu takdirde ödemeleri yeniden e-Devlet'ten açabileceklerini ifade eden Koç, "e-Devlet Kapısı üzerinden sunulacak bu hizmetle dilekçeyle talepte bulunma ihtiyacı ortadan kalkacak ve süreç çevrim içi bir şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülecek." bilgisini verdi.

Koç, ödeme açmanın 5 nedenle yapılabileceğine dikkati çekerek, bunlardan ilkinin "vazgeçme" yani öğrencinin kendi isteğiyle vazgeçtiği kredi/bursu yeniden açtırabilmesi olduğunu bildirdi.

İkinci olarak, "kayıt dondurma" sebebiyle kredi/bursu kesilen üniversite öğrencilerinin yeniden açma işlemini e-Devlet'ten yapabileceğini aktaran Koç, "Üçüncüsü, kayıt yenilenmediğinden dolayı kesilen kredi/burs yeniden açılabilir. Dördüncü olarak hazırlık uzatma yani öğrenicinin üniversitede okuduğu hazırlık sınıfı sebebiyle kesilen kredi/bursu açtırılabilir." ifadelerini kullandı.

Koç, beşinci olarak ise "hareketsiz hesap" yani Ziraat Bankasına yatırılan kredi/bursa ait hesabın belirli bir süre işlem görmez ve hareketsiz hesaba dönüşmesi halinde kesilen kredi/bursun yeniden açtırılabileceğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uzmanından 'aşılamada 'yalancı güven'e dikkat' önerisi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Aşıda tedirginliğe ve tereddüde gerek yok
'Ölüm korkusu bir taraftan, çocuklara uzak olmanın verdiği endişe bir taraftan bizi yordu'
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 94 milyon 315 bini geçti
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: 3 haftada 92 bin Amerikalı Kovid-19'dan ölebilir

Benzer haberler

'Kredi/Burs Ödeme Açma Başvurusunun Alınması' hizmeti e-Devlet'ten verilmeye başlandı

'Kredi/Burs Ödeme Açma Başvurusunun Alınması' hizmeti e-Devlet'ten verilmeye başlandı

Marmarabirlik yarın ortaklarına 69 milyon lira ödeme yapacak

e-Devlet Kapısı'ndan memnuniyet oranı yüzde 95 oldu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bankalar faizleri kolayca artırma alışkanlarına son vermeli

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bankalar faizleri kolayca artırma alışkanlarına son vermeli
Elektronik haberleşmede 2,5 ayda 115 bin 286 abone e-Devlet'teki 'Fesih Başvurusu' hizmetinden faydalandı

Elektronik haberleşmede 2,5 ayda 115 bin 286 abone e-Devlet'teki 'Fesih Başvurusu' hizmetinden faydalandı
'Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet Kapısı'na geçen yıl 2,3 milyarı aşkın giriş oldu

'Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet Kapısı'na geçen yıl 2,3 milyarı aşkın giriş oldu