Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti için kullanım videosu hazırladı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, 65 yaş üstü vatandaşların "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmetinden nasıl yararlanacaklarına yönelik video hazırladıklarını bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili büyüklerimiz, 'Adrese Teslim Şifre Başvurusu hizmetini daha detaylı anlatır mısınız, nasıl kullanacağız?' diye sordular. Biz de onlar için detaylı bir kullanım videosu hazırladık." ifadelerini kullandı.
Sevgili büyüklerimiz "Adrese Teslim Şifre Başvurusu hizmetini daha detaylı anlatır mısınız? Nasıl kullanacağız?" diye sordular. Biz de onlar için detaylı bir kullanım videosu hazırladık.— Ali Taha Koç (@AliTahaKoc) April 18, 2021
65 yaş üzeri vatandaşlarımıza @ekapi üzerinden sunduğumuz hizmetin tüm detayları videomuzda. pic.twitter.com/rVw8UHUktQ
Koç'un paylaştığı videoda, 65 yaş üstü vatandaşların, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetten nasıl yararlanacakları detaylı şekilde anlatılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.