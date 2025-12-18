Dolar
42.73
Euro
50.19
Altın
4,333.27
ETH/USDT
2,842.50
BTC/USDT
86,479.00
BIST 100
11,335.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programı öncesi ödül alanları kabul etti. -VTR-
logo
Politika

Bakan Fidan, ABD'de Gazze konulu toplantıya katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın ABD'de düzenlenecek Gazze konulu toplantıya iştirak edecek.

Büşranur Keskinkılıç  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Bakan Fidan, ABD'de Gazze konulu toplantıya katılacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Fidan, yarın ABD, Mısır ve Katar’dan yetkililerin katılımıyla ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami şehrinde düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak.

Toplantı vesilesiyle diğer bölgesel meselelerin ele alınacağı görüşmeler de gerçekleştirilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayseri'deki Çocuk Cezaevi'nde Yeşilay ERVA Spor Okulu açıldı
Bakan Fidan, BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi
Siber Güvenlik Başkanlığından e-Devlet Kapısı'nın 17. kuruluş yılına ilişkin açıklama
RTÜK'ten iki dijital platform ve üç radyoya idari para cezası
İletişim Başkanlığınca, Türk dünyasını hedef alan dezenformasyona ilişkin panel düzenlendi

Benzer haberler

ABD'den, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail'in itirazını reddeden iki yargıcına yaptırım

ABD'den, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail'in itirazını reddeden iki yargıcına yaptırım

Bakan Fidan, ABD'de Gazze konulu toplantıya katılacak

Rusya: Ukrayna'ya konuşlandırılmaları durumunda Batılı askerler meşru hedef haline gelecek

Lübnan ordusuna destek amacıyla Şubat 2026'da uluslararası konferans düzenlenecek

Lübnan ordusuna destek amacıyla Şubat 2026'da uluslararası konferans düzenlenecek
Bakan Fidan, BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi

Bakan Fidan, BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi
Bakan Fidan, 16. Büyükelçiler Konferansı genel değerlendirme toplantısında hitapta bulundu

Bakan Fidan, 16. Büyükelçiler Konferansı genel değerlendirme toplantısında hitapta bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet