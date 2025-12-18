Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da "15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

Rusya: Ukrayna'ya konuşlandırılmaları durumunda Batılı askerler meşru hedef haline gelecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı askerlerin Ukrayna'ya konuşlandırılması ihtimalinin kabul edilemez olduğunu belirterek "Sözde barış güçleri, Rusya Silahlı Kuvvetleri için meşru hedef haline gelecek." dedi.

Dmitri Chirciu  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Moskova

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

📲
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹
🔹

Ukrayna'da Batılı askerlerin konuşlandırılması ihtimalini değerlendiren Zaharova, "Batılı birliklerin Ukrayna topraklarına herhangi bir kılıf ve biçimde konuşlandırılması bizim için kabul edilemez. Sözde barış güçleri, Rusya Silahlı Kuvvetleri için meşru hedef haline gelecek." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 12 Aralık'ta Harkiv bölgesindeki Kupyansk kentini ziyaret ettiğine dair görüntü paylaştığını anımsatan Zaharova, bu kentin kasımda Rus ordusunca ele geçirildiğine işaret ederek "Kurtarılan Kupyansk, Rus güçlerinin kontrolünde kalıyor." dedi.

"Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi süreci basit değil"

Mariya Zaharova, ABD ile ilişkilere ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi süreci basit değil. Ulusal çıkarların korunmasına, geleneklere saygıya ve pragmatik diyaloğa hazır olunmasına dayanan kararlı duruşumuz, tek doğru yaklaşım. Gördüğümüz kadarıyla bu yaklaşım, mevcut Amerikan yönetimi tarafından karşılık gördü. ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi diyaloğu koşulsuz başlatmayı teklif etti, Rus tarafı da bunu destekledi. Süreç devam ediyor."

"ABD ve Japonya'nın ortak askeri tatbikatı, güvenliğimize potansiyel tehdit"

ABD ve Japonya'nın 10 Aralık'ta Rus sınırları yakınlarında ortak askeri tatbikat düzenlediğine değinen Zaharova, Rus yetkililerinin, Japonya'nın Moskova Büyükelçisi Akira Muto ile bu konuyu görüştüğünü bildirdi.

Sözcü Zaharova, "Büyükelçi'ye, tatbikatla ilgili endişelerimizi ilettik. Bunu güvenliğimize potansiyel tehdit olarak değerlendiriyoruz. Elbette, Rusya'nın savunma kabiliyetinin güçlendirilmesine ve egemenliğinin korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınacağı konusunda uyardık." ifadelerini kullandı.

