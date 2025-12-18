Dolar
Dünya

ABD'den, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail'in itirazını reddeden iki yargıcına yaptırım

ABD yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail'in savaş suçlarına ilişkin itirazını reddeden iki yargıcına yaptırım kararı aldı.

Hakan Çopur  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Washington

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM'nin iki yargıcına yönelik yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Rubio, Gürcistanlı yargıç Gocha Lordkipanidze ve Moğolistanlı yargıç Erdenebalsuren Damdin'in, Başkan Donald Trump'ın şubat ayında UCM yetkililerine yaptırım uygulanmasını onaylayan başkanlık kararnamesine dayanarak, Mahkemenin "İsrail'i haksız yere hedef aldığı" iddiasıyla suçlandıklarını belirtti.

Rubio, "Bu kişiler, İsrail'in rızası olmadan, UCM'nin İsrail vatandaşlarını soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama çabalarına doğrudan katılmışlardır. Bu kişiler, 15 Aralık'ta UCM'nin, İsrail'in temyizine karşı aleyhte verdiği karara da katılmışlardır." ifadelerini kullandı.

ABD'li bakan, UCM'nin İsrail'i Gazze'deki savaş suçlarından dolayı sorumlu tutma çabalarını, "mahkemenin İsrail'i hedef alan siyasal eylemleri" olduğunu savundu.

ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil bazı İsrailli yetkililerle ilgili tutuklama kararının ardından haziran ayında UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine almıştı.

Trump yönetimi, ağustos ayında da UCM üyesi bazı yargıç ve savcıları yine "İsrail'e karşı tutumları" olduğu iddiasıyla yaptırım listesine eklemişti.

