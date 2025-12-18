İletişim Başkanı Duran, TDT Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ile bir araya geldi.
Ankara
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen güçlü iletişim vizyonu doğrultusunda düzenledikleri Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu'na katılan TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ile verimli görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:
"Görüşmemizde Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında dezenformasyonla mücadelede kurumsal dayanışmanın artırılması, ortak iletişim stratejilerinin güçlendirilmesi ve Türk dünyasında medya alanında kalıcı işbirliği mekanizmalarının oluşturulması konularını ele aldık. Sayın Kocaman'a forumumuza teşriflerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.