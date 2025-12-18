Türkiye, Suriye’de kaydedilen ilerlemenin başarıya ulaşması için desteğin önemine dikkati çekti
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Aslı Güven, Aralık 2024’ten bu yana Suriye’de kaydedilen ilerlemeye dikkati çekerek sürecin başarıya ulaşması için ülkeye verilecek desteğin önemini vurguladı.
New York
Güven, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) "Orta Doğu’daki Durum" başlıklı oturumunda, Suriye’deki gelişmeleri ve Türkiye’nin bu konudaki yaklaşımını aktardı.
"Sürekli ve çok katmanlı zorluklara rağmen Suriye hükümeti bu dönemde kayda değer ve övülmeye değer bir ilerleme kaydetti." diyen Güven, hükümetin ülkenin sosyal, kültürel ve dini geçmişini yansıtan kapsayıcı bir yönetim yapısı oluşturmaya çalıştığını ifade etti.
Güven, söz konusu çabaların sürekli teşvik ve uluslararası desteği hak ettiğini belirterek Suriye toplumunun tüm kesimleri arasında birliğin teşvik edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Alevi topluluğu temsilcileriyle yakın zamanda yaptığı görüşmeye ilişkin Güven, bu girişimin uzlaşma, güven inşası ve ulusal birliğin güçlendirilmesi yönünde "memnuniyet verici ve anlamlı bir adım" olduğunu ifade etti.
Güven, BM Güvenlik Konseyinin Şam’a yaptığı ziyaret ile BM'nin Suriye ile artan etkileşiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Suriye hükümetinin BM ve daha geniş uluslararası toplumla artan etkileşiminden de cesaret alıyoruz." dedi.
Suriye'deki risk ortamına işaret etti
Suriye'de, umut ve cesaret verici gelişmelere rağmen devam eden riskleri de hatırlatan Güven, "Tadmur yakınlarında Suriye ve Amerikan güçlerine yönelik ortak devriye sırasında gerçekleşen son saldırı, DEAŞ'ın yeniden toparlanmak ve saldırılar düzenlemek için her fırsatı değerlendirmeye devam ettiğini bir kez daha gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.
Bunun "trajik bir olay" olduğunu ifade eden Güven, söz konusu gelişmenin, Suriye’de profesyonel ve birleşik silahlı ile güvenlik güçlerinin oluşturulması ve terörle mücadele kapasitelerinin daha da güçlendirilmesi için uluslararası desteğin hızlandırılması gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.
"İsrail, tampon bölgeden çekilmeli"
Suriye’nin istikrara kavuşması konusunda İsrail’in tutumunu eleştiren Güven, "2025 yılı boyunca İsrail’in devam eden saldırıları ve tekrarlanan ihlalleri, Suriye hükümeti ile uluslararası toplumun ülkede güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik ortak çabalarını baltalamıştır." diye konuştu.
Suriye’nin güneyinde istikrarın 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması’na tam uyum içinde sağlanması gerektiğini hatırlatan Güven, "Bu bağlamda, İsrail’in tampon bölgeden ve geçen yıl aralık ayından bu yana işgal ettiği bölgelerden çekilmesi çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.
Güven ayrıca, 2026 yılında İsrail’in kapsamlı, adil ve kalıcı barış için gerekli koşulların oluşturulması amacıyla Suriye ile yapıcı bir şekilde işbirliği yapması yönündeki beklentisini dile getirdi.
"Bir diğer ciddi istikrarsızlaştırıcı faktör ise PKK'nın uzantılarının Suriye'deki varlığıdır. Yıl sonuna yaklaşırken 10 Mart anlaşmasının somut ve elle tutulur sonuçlar vermesi şarttır." diyen Güven, Suriye hükümetinin ulusal toprakların tamamında etkinliğinin yeniden tesis edilmesi gerekliliğine vurgu yaparak Türkiye'nin, Suriye'de istikrarı, güvenliği, uzlaşmayı ve sürdürülebilir ekonomik toparlanmayı desteklemeye kararlı olan herkes için yapıcı bir ortak olmaya devam edeceğini kaydetti.