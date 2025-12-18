Dolar
42.73
Euro
50.21
Altın
4,332.08
ETH/USDT
2,802.40
BTC/USDT
85,103.00
BIST 100
11,335.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan dört katlı binanın çatısı park halindeki araçların üzerine yıkıldı. Olay yerinden yayındayız.
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Duran, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu program vesilesiyle sanatçılarımıza ve kültür insanlarına gösterdiği ilgi, Türkiye'nin medeniyet mirasını yaşatma ve zenginleştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Mümin Altaş  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu program vesilesiyle sanatçılarımıza ve kültür insanlarına gösterdiği ilgi, Türkiye'nin medeniyet mirasını yaşatma ve zenginleştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni programında, kültür ve sanatın medeniyetlerindeki rolüne vurgu yapan kapsamlı ve anlamlı bir hitapta bulunduğunu belirtti.

Bu ödül töreninin Türkiye'nin kültür ve sanat alanında köklü birikimini, yerli ve milli değerler temelinde geleceğe taşıma vizyonunun güçlü bir yansıması niteliğinde olduğunu vurgulayan Duran, "Kültür ve sanat, milletlerin hafızasını diri tutan, kimliğini pekiştiren en temel unsurlardandır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu program vesilesiyle sanatçılarımıza ve kültür insanlarına gösterdiği ilgi, Türkiye’nin medeniyet mirasını yaşatma ve zenginleştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödül töreninde yaptığı konuşmasının bir bölümüne de yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Suriye’de kaydedilen ilerlemenin başarıya ulaşması için desteğin önemine dikkati çekti
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne ilişkin açıklama
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş'ta STK temsilcileri ve gençlerle buluştu
İletişim Başkanı Duran, TDT Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman ile görüştü
Kayseri'deki Çocuk Cezaevi'nde Yeşilay ERVA Spor Okulu açıldı

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne ilişkin açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet