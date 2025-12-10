Dolar
42.60
Euro
49.75
Altın
4,210.99
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,193.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, aile kurumunun güçlendirilmesinin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere tüm aile bireylerinin sanal kumar, bahis, bağımlılık gibi tehlikelerden korunmasının gerekliliği ortaya konularak bu hususlarda atılan ve atılması gereken adımların değerlendirildiğini bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Duran, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Toplantıda, bölgede ve dünyadaki son gelişmeler, ailenin korunması ve Kıbrıs'taki son durumun ele alındığını ifade eden Duran, nüfus artış hızının düşmesi ve boşanma oranlarının artmasının ortaya koyduğu vahim tablo ve milletin bekasını ilgilendiren bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin değerlendirildiğini belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Aile kurumunun güçlendirilmesinin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere tüm aile bireylerinin sanal kumar, bahis, bağımlılık gibi tehlikelerden korunmasının gerekliliği ortaya konularak bu hususlarda atılan ve atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Toplantımızda, milli davamız Kıbrıs ayrıntılı olarak ele alınarak, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında sarsılmaz bir bağ bulunduğu, KKTC'nin enerji, su, sağlık ve savunma alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiği, Türkiye’nin asla Kıbrıs Türkü'nü yalnız bırakmayacağı ifade edildi."

Toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında 9 bürokrata yurt dışı çıkış yasağı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklama
Gaziantep'te ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Prof. Dr. Cüneyt Yüksel: Küresel sistemin uluslararası hukuki kararları uygulamak için kararlı hareket etmesi gerekiyor
İzmir'de iki günde bir yapılan su kesintisi her gün uygulanacak

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Duran: Biz insana hizmeti en yüce değer sayan bir medeniyetin mirasçılarıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Türkmenistan'a gidecek

Türkiye ile Macaristan arasındaki haftalık uçak seferi sayısı yaklaşık 3'e katlanacak

Türkiye ile Macaristan arasındaki haftalık uçak seferi sayısı yaklaşık 3'e katlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de adil ve kalıcı barışa giden yol, iki devletli çözüm modelinin hayata geçirilmesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de adil ve kalıcı barışa giden yol, iki devletli çözüm modelinin hayata geçirilmesidir
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Trump-Erdoğan ilişkisinin F-35 görüşmelerine olumlu etkisine işaret etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Trump-Erdoğan ilişkisinin F-35 görüşmelerine olumlu etkisine işaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet