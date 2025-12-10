Dolar
Gündem

Gaziantep'te ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Fevzi Kemal Karagöz, Ömer Faruk Salman  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Gaziantep'te ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Fevzi Kemal Karagöz/AA

Gaziantep

Şehitkamil ilçesindeki Başpınar 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde 83501 numaralı caddede faaliyet gösteren ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekipleri, 33 araç ve 55 personel ile yaklaşık 2 saatte yangını söndürdü.

Hasar oluşan fabrikada, soğutma çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
