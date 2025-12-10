Bakırköy'de bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul
Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında, Florya durağında dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine aracı durduran metrobüs şoförü, yolcuları tahliye etti.
Motorun alev almasıyla çıkan yangın, şoför ile diğer görevlilerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Hasar gören metrobüs çekici yardımıyla kaldırıldı.
Yangın nedeniyle bir süre aksayan seferler, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
