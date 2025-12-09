Bilecik'teki orman yangınında evleri zarar görenler için başlatılan konut inşaatları sürüyor
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 28 Haziran'da çıkan orman yangınında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için başlatılan konut inşaatları devam ediyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Haziran'da çıkan orman yangında büyük bölümü zarar gören Soğucakpınar köyü Kaşıkçı mevkisinde inşaatlarda incelemede bulunan Vali Faik Oktay Sözer, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Vali Sözer, daha sonra konteynerlerde yaşamlarını sürdüren vatandaşları ziyaret etti.
Açıklamada inceleme sırasındaki görüşlerine yer verilen Sözer, hak sahiplerinin en kısa sürede evlerine kavuşmaları için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.
Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu aktaran Vali Sözer, yaraların birlik ve beraberlik içinde sarılacağını vurguladı.
Ziyaretinde Sözer'e, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ercüment Diyar da eşlik etti.
