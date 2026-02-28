Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,861.10
BTC/USDT
63,881.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Batı Şeria'daki Beytüllahim kentinden yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Katar'ın başkenti Doha'dan yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. -VTR-
logo
Teknoloji

Akademisyenler, gıdalarda oluşan mantar ve küflerin çoğalmasını engelleyen yeni nesil bileşik geliştirdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Anadolu Üniversitesi akademisyenlerince, gıdalarda zamanla oluşan mantar ve küflerin çoğalmasının önüne geçilmesi amacıyla yeni nesil bileşik sentezlendi.

Atahan Gezer, Muhsin Arslan  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Akademisyenler, gıdalarda oluşan mantar ve küflerin çoğalmasını engelleyen yeni nesil bileşik geliştirdi Fotoğraf: Atahan Gezer/AA

Bilecik

BŞEÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülküye Dudu Gül ile Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi akademisyenleri Prof. Dr. Leyla Yurttaş, Doç. Dr. Asaf Evrim Evren, Dr. Öğretim Üyesi Merve Baysal ile Araştırma Görevlisi Aybüke Züleyha Kaya, uzun süre bekleyen gıdalarda oluşan ve bozulmaya yol açan mantar ve küflerin, mevcut koruyuculara direnç geliştirmesi nedeniyle yeni nesil bir bileşik ortaya çıkarmak için arayış içine girdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda Kasım 2022'de çalışmalarına başlayan 5 kişilik ekip, yaklaşık 3 yıllık çabaları sonucu Ekim 2025'te, bir çeşit organik madde olan "tiyazol" kökenli bileşiği sentezlemeyi başardı.

Söz konusu bileşik, özellikle turşu, meyve suyu, peynir ve pirinç gibi gıdalarda zamanla oluşan, "candida glabrata", "candida albicans" ve "aspergillus versicolor" türü mantarların hücre yapılarını bozarak çoğalmasını durduruyor.

Doğrulama testleri BŞEÜ laboratuvarlarında yapılan, toksikolojik tetkiklerle de gıdalarda kullanıma uygunluğu tescillenen bileşikle ilgili çalışma, dünyanın en saygın bilimsel dergilerinden, "Q1" kategorisindeki "Food Chemistry"de ocak ayında yayımlandı.

Gıda zinciri yeni nesil koruyucu stratejilere ihtiyaç duyuyor

Prof. Dr. Ülküye Dudu Gül, AA muhabirine, akademik camiada bir derginin "Q1" kategorisinde olmasının, "o yayın organının en iyiler arasında yer aldığı" anlamına geldiğini söyledi.

Gıdalarda mantar ve küflerin neden olduğu bozulmanın küresel bir biyogüvenlik ve halk sağlığı sorunu haline geldiğini anlatan Gül, şöyle devam etti:

"Modern gıda zinciri, bu dirençli organizmalarla başa çıkmak için yeni nesil koruyucu stratejilere ihtiyaç duymaktadır. Çalışmamızın sonuçlarına göre, sentezlenen bileşiğin mantarlar üzerinde 'gelişimi engelleyici' etkiye sahip olduğu ve 'potansiyel gıda koruyucu madde' olarak değerlendirilebileceği saptanmıştır."

Prof. Dr. Gül, sentezlenen bu tür yeni nesil maddelerin, mevcut gıda koruyucularına karşı gelişen direncin yol açtığı ekonomik kayıpların önüne geçilmesi adına alternatif oluşturduğunu dile getirdi.

Alternatif gıda koruyucularının sadece gıda kalitesini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda milli servetin korunmasına katkı sağladığını vurgulayan Gül, söz konusu bileşiğin piyasaya sürülmesi için gerekli prosedürlerin ardından girişimde bulunulacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çığda hayat kurtaran ekiplerin yetiştirildiği Van eğitim merkezi haline geldi
Dijital çağda çocuklar sanat maskesi altında cinsel imgelerle yetişkin dünyasına alet ediliyor
28 Şubat'ta eşinin başörtüsü nedeniyle ihraç edilen emekli albay, yaşadıklarını anlattı
Lüks otellerin avizelerinin temizliği de dronla yapılıyor
28 Şubat sürecinde eğitimleri kesintiye uğrayanlar yaşadıklarını unutamıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Akademisyenler, gıdalarda oluşan mantar ve küflerin çoğalmasını engelleyen yeni nesil bileşik geliştirdi

Akademisyenler, gıdalarda oluşan mantar ve küflerin çoğalmasını engelleyen yeni nesil bileşik geliştirdi

İşlenmiş gıda sektörünün yeni hedefi Malezya ve Endonezya

Üniversiteyi 2 yıl önce birincilikle bitiren 54 yaşındaki kadın, mozaik eserler üretiyor

Şeyh Edebali Külliyesi'nin ramazan ayı bakımı yükümlülerce yapılıyor

Şeyh Edebali Külliyesi'nin ramazan ayı bakımı yükümlülerce yapılıyor
"Köyde bir kovanın olsun" projesiyle 50 kovan sahiplendirdi

"Köyde bir kovanın olsun" projesiyle 50 kovan sahiplendirdi
Somuncu Baba Vakfı ramazanda iftar sofralarıyla gönüllere dokunacak

Somuncu Baba Vakfı ramazanda iftar sofralarıyla gönüllere dokunacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet