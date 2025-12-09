Dolar
Gündem

Bakırköy'de 2 katlı etiket fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bakırköy'de 2 katlı etiket fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Ali Derdiyok, Ahmet Cemil Yeşilmen, Engin Zafer  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Bakırköy'de 2 katlı etiket fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

İstanbul

Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sokakta tekstil etiketleri üreten 2 katlı fabrikanın plastik ham madde ve kağıtların bulunduğu deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikanın deposunda hasar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

