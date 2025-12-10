Dolar
42.61
Euro
49.61
Altın
4,198.21
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,268.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Brann Teknik Direktörü Freyr Alexandersson ve futbolcu Vetle Dragsnes, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maça ilişkin Brann Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran: Biz insana hizmeti en yüce değer sayan bir medeniyetin mirasçılarıyız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Gazze'deki zulme karşı açık ve kararlı bir duruş sergileyerek insanlığın vicdanını temsil etmiştir." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
İletişim Başkanı Duran: Biz insana hizmeti en yüce değer sayan bir medeniyetin mirasçılarıyız

Ankara

Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün insanlık vicdanının sesine kulak verme günü olduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bugünün, her insanın doğuştan sahip olduğu hakların hiçbir ayrım gözetilmeksizin korunması gerektiğini hatırlattığına dikkati çeken Duran, adalet, merhamet ve vicdanın sadece toplumların değil, insanlığın da en büyük dayanakları olduğunu vurguladı.

Mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bizim medeniyetimizde insan hakları, bizatihi insanın varlığında mündemiçtir. Cinsiyeti, rengi, ırkı, dili, kültürü ne olursa olsun herkesi kardeş olarak kabul eden inancımızın insan hakları çerçevesi de buna göre şekillenmiştir." ifadelerine de yer veren Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu anlayışla insan onurunu her şeyin üzerinde tutan bir ülke olarak hem kendi içinde hem de küresel düzeyde adaletin sesi olmaya devam etmektedir. Bugün insanlık, Gazze'de yaşanan büyük bir sınavla karşı karşıyadır. Aylarca süren bombardımanlarda binlerce masum sivilin, kadınların ve çocukların hayatını kaybetmesi, insanlık onuruna vurulmuş kara bir leke olarak hafızalara kazınmıştır. Uluslararası toplumun bu açık hak ihlalleri karşısındaki sessizliği ise insan hakları söylemlerinin samimiyetini derinden sorgulatmaktadır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Gazze'deki zulme karşı açık ve kararlı bir duruş sergileyerek insanlığın vicdanını temsil etmiştir. Çünkü biz, insana hizmeti en yüce değer sayan bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu vesileyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün, başta Gazze olmak üzere tüm dünyada adaletin, merhametin ve insan onurunun yeniden hakim olmasına vesile olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'dan Gazze'ye 5 tır insani yardım gönderildi
Denizli'de 5,6 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
SETA'da "Bir Yılın Ardından Suriye: Toparlanma ve Yeniden İnşa" adlı konferans düzenlendi
Dışişleri Bakanı Fidan: 8 Aralık Suriye halkı için yeni bir umut ve başlangıç oldu
İletişim Başkanı Duran: Biz insana hizmeti en yüce değer sayan bir medeniyetin mirasçılarıyız

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran: Biz insana hizmeti en yüce değer sayan bir medeniyetin mirasçılarıyız

İletişim Başkanı Duran: Biz insana hizmeti en yüce değer sayan bir medeniyetin mirasçılarıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Türkmenistan'a gidecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni bir küresel adalet anlayışının tüm dünyaya yayılması zorunluluktur

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık: Türkiye olarak haksızlığa karşı ses yükseltmeye devam edeceğiz

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık: Türkiye olarak haksızlığa karşı ses yükseltmeye devam edeceğiz
İletişim Başkanı Duran: Gazze soykırımı göstermiştir ki dijital egemenlik, bugün milli güvenlikten ayrı düşünülemez

İletişim Başkanı Duran: Gazze soykırımı göstermiştir ki dijital egemenlik, bugün milli güvenlikten ayrı düşünülemez
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddialarına ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddialarına ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet