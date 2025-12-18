Dolar
42.73
Euro
50.21
Altın
4,332.08
ETH/USDT
2,802.40
BTC/USDT
85,103.00
BIST 100
11,335.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan dört katlı binanın çatısı park halindeki araçların üzerine yıkıldı. Olay yerinden yayındayız.
logo
Dünya

Gazze'de 203 genç, Ribat Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen toplu nikahla dünya evine girdi

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta yer alan Zavayide bölgesinde, Ribat Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen toplu nikah töreninde 203 çift dünya evine girdi.

Gülşen Topçu, Jomaa Younis  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Gazze'de 203 genç, Ribat Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen toplu nikahla dünya evine girdi Fotoğraf: Moiz Salhi/AA

Gazze

İsrail'in 2 yıl boyunca binlerce insanı hayattan kopardığı ve taş üstünde de taş bırakmadığı Gazze'de toplumun temel taşı olan ailelerin ilk tohumları atıldı.

Ribat Eğitim Vakfı Kayseri Şubesi tarafından "Gazze'de düğünümüz var" sloganıyla düzenlenen toplu nikah töreninde 203 çift dünya evine girdi. Savaş ve abluka koşullarına rağmen gerçekleştirilen törene, çok sayıda Filistinli katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Filistin halk oyunu "debke"nin oynandığı törende gelin ve damatlar da ellerinde Türk ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı.

Gelin ve damatlar, kalplerindeki hüzne rağmen mutlu olmak istiyor

Toplu nikahla evlenen gelin Vaad El-Şafii, 2 yıl sonra gerçekleşen bu törende hüzün ve mutluluk karışımı duygular içinde olduklarını söyledi.

Kendisinin de eşinin de kayıpları olduğunu aktaran Filistinli gelin, her şeye rağmen hayatın devam ettiğini dile getirdi.

Filistinli damat Muhammed Şelebi, "2 yıldır verdikleri kayıplara ve Gazze'deki yıkıma rağmen direndiklerini ve dünyada hiç bir şeyin iradelerini ve azimlerini kıramayacağını" söyledi.

Duydukları hüznün çok büyük olduğunu ancak kaybettikleri kişilerin cennette olduğuna olan inançları sayesinde sabrettiklerini kaydeden Şelebi, "Yahudiler en çirkin şeyleri üzerimizde denedi. Bu halk üzerinde uygulanmayan zulüm kalmadı. Ama Gazze halkı sabırlıdır, direnir, hiçbir şey onu mağlup edemez." dedi.

Şelebi, tüm dünya sırtını çevirmişken bu mutluluğu onlara yaşatan Türk devletine teşekkür etti.

"Gazze halkı acıların üstesinden gelecek"

Vakfın Gazze'deki Medya Koordinatörü Abdulfettah en-Nemle de 2 yıldır yaşadıkları hüznün ardından hayata devam etmeye çalışan Gazzeli gençleri mutlu etmek için bu töreni düzenlediklerini belirtti.

İsrail ordusunun Gazze halkına hüzün, hayal kırıklığı ve acıyı tattırmaya çalıştığını ama düzenlenen bu etkinlikle Gazze'nin yaşanılabilecek bir yer olduğu mesajı verdiklerini kaydeden Nemle, şöyle devam etti:

"İsrail her ne kadar bizi zorla göç ettirmeye çalışsa da biz bu topraklardan ayrılmayacağız. Biz felaketzede bir halkız, büyük fedakarlıklarda bulunmuş, evlerimizi ve sevdiklerimizi kaybetmiş bir halkız.

Biz yaşamayı seven bir toplumuz. Acılarımızın üstesinden gelecek, yaralarımızı saracak ve topraklarımızda yeniden bir hayat inşa edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Suriye’de kaydedilen ilerlemenin başarıya ulaşması için desteğin önemine dikkati çekti
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne ilişkin açıklama
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş'ta STK temsilcileri ve gençlerle buluştu
İletişim Başkanı Duran, TDT Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman ile görüştü
Kayseri'deki Çocuk Cezaevi'nde Yeşilay ERVA Spor Okulu açıldı

Benzer haberler

Gazze'de 203 genç, Ribat Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen toplu nikahla dünya evine girdi

Gazze'de 203 genç, Ribat Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen toplu nikahla dünya evine girdi

UCM, iki yargıcının daha ABD yönetimi tarafından yaptırım listesine alınmasını kınadı

ABD'den, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail'in itirazını reddeden iki yargıcına yaptırım

Teknoloji devi Nvidia İsrail'de 10 bin kişinin çalışacağı bir tesis kuracak

Teknoloji devi Nvidia İsrail'de 10 bin kişinin çalışacağı bir tesis kuracak
Hamas Siyasi Büro Üyesi Ebu Avn: "Aksa Tufanı İsrail’in 75 yılı aşkın sürdürdüğü işgalin sonucudur"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Ebu Avn: "Aksa Tufanı İsrail’in 75 yılı aşkın sürdürdüğü işgalin sonucudur"
İsrail polisi ile Ultra-Ortodoks Yahudiler arasındaki olaylarda 10 polis yaralandı

İsrail polisi ile Ultra-Ortodoks Yahudiler arasındaki olaylarda 10 polis yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet