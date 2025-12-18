Dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programı öncesi ödül alanları kabul etti. -VTR-
logo
Ekonomi

Teknoloji devi Nvidia İsrail'de 10 bin kişinin çalışacağı bir tesis kuracak

Şirketin, söz konusu tesise ek olarak 30 bin metrekarelik başka bir alanda Orta Doğu'nun en büyük veri merkezlerinden birini inşa edeceği aktarıldı.

Faruk Hanedar  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Teknoloji devi Nvidia İsrail'de 10 bin kişinin çalışacağı bir tesis kuracak

Kudüs

Dünyanın en değerli şirketi teknoloji devi Nvidia'nın İsrail'e milyarlarca dolarlık yatırım yaparak 10 bin kişinin çalışacağı bir tesis kuracağı bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin Nvidia'dan aktardığına göre, tesisin ülkenin kuzeyinde kurulacağı belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki Kiryat Tivon'da kurulacak tesise yapılacak yatırımın, milyarlarca dolar değerinde olacağı, inşaatın 2027'de başlayacağı ve 2031'de faaliyete geçmesinin planlandığı aktarıldı.

Tamamlandığında 10 bin kişinin çalışması beklenen tesisin, 22 dönümlük bir alana kurulacağı ve yeşil alanlar, ziyaretçi merkezi, kafeler ve restoranlar ile Nvidia'nın yanı sıra girişimciler ve diğer ortaklarla inovasyonu teşvik etmek amacıyla laboratuvarlar ve ortak çalışma alanlarına ev sahipliği yapacağı; İsrail makamlarının, değeri milyarlarca dolar olan araziyi Nvidia'ya yüzde 51 indirimle tahsis edeceği kaydedildi.

Nvidia'nın İsrail yatırımlarının, 2019'da İsrail-Amerikan şirketi Mellanox Technologies'in satın alınmasının ardından büyüdüğü, bundan sonra 3 İsrailli girişim şirketini daha satın aldığı ve bugün Tel Aviv ve Beerşeva (Birüssebi) başta olmak üzere şirket merkezleri bulunduğuna işaret edildi.

Söz konusu tesise ek olarak şirketin 30 bin metrekarelik başka bir alanda Orta Doğu'nun en büyük veri merkezlerinden birini inşa edeceği, buranın ise bir süper bilgisayara ev sahipliği yapacağı, büyük dil modeli geliştirme ve gelişmiş yapay zeka projeleri dahil olmak üzere yalnızca Nvidia'nın kendi araştırma ve geliştirme çalışmaları için kullanılacağı belirtildi.

Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın "İsrail Nvidia'nın ikinci evi haline geldi." ifadeleri aktarıldı.

Nvidia, son günlerdeki teknoloji ve yarı iletken sektöründeki "yüksek değerleme" endişeleriyle piyasa değerinin bir kısmını kaybetse de yaklaşık 4,3 trilyon dolarlık değeriyle dünyanın en değerli şirketi konumunu sürdürüyor.

